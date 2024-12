Novo Nordisk cumpre condições regulatórias para acordo de aquisição da Catalent

A dinamarquesa Novo Holdings - controladora da Novo Nordisk - cumpriu todas as exigências regulatórias para aquisição da farmacêutica americana Catalent, segundo comunicados divulgados ontem pelas empresas. Com o acordo, a transação deve ser concluída nos próximos dias, com um pagamento inicial de US$ 11,7 bilhões que afetará "negativamente o fluxo de caixa livre" da Novo Nordisk.

A aquisição não terá efeitos sobre o atual programa de recompra de ações da Novo, avaliado em 20 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 2,82 bilhões), mas a empresa não espera iniciar um novo programa de recompra em 2025.