Ex-funcionário da OpenAI, que denunciou práticas da companhia, é encontrado morto em sua casa

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Suchir Balaji, ex-pesquisador da OpenAI, foi encontrado morto em sua casa no final de novembro. Aos 26 anos, ele ganhou notoriedade após conceder uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times expressando preocupações sobre violação de direitos autorais por parte da empresa de inteligência artificial (IA).