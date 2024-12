Com investimentos de R$ 15 bi no 1º ciclo, Sabesp deixará São Paulo em obras

O primeiro ciclo de investimentos da Sabesp pós-privatização deve deixar parte da região metropolitana de São Paulo em obras, na corrida contra o tempo para a universalização dos serviços de água e esgoto em apenas cinco anos. Dos R$ 60 bilhões já anunciados, R$ 15 bilhões começam a ser exercidos já no próximo ano, com duração até 2028. A expectativa é que sejam anunciados anualmente valores semelhantes, para ciclos com a mesma duração. Na primeira fase, serão R$ 8,5 bilhões destinados ao programa Integra Tietê e outros R$ 6,5 bilhões às demais áreas da concessão. Serão incluídas 8 milhões de pessoas no sistema de tratamento de água e esgoto, ao fim dos primeiros três anos.

Para se ter uma ideia do volume de recursos envolvido, no ano passado a Sabesp respondeu por 30% de todos os investimentos feitos no País no setor, com um valor de R$ 6 bilhões a investimentos. Agora, colocando mais do que o dobro, será uma das maiores investidoras corporativas no Brasil, com exceção das empresas petrolíferas.

No fim do período de investimentos, a expectativa é que a capacidade de tratamento de esgotos do sistema cresça quase 80%. Ela irá de 23,5 m³ por segundo para 41,8 m³ por segundo.

Na frente de obras do Integra Tietê, programa de despoluição do rio coordenado pelo governo estadual, serão ampliadas e modernizadas cinco grandes Estações de Tratamentos de Esgotos (ETEs) e construídas três novas de médio porte (em Caieiras, Perus e Francisco Morato). Simultaneamente, serão feitas obras para interligar casas hoje desconectadas ao sistema de transporte e tratamento de esgotos. Serão 1,5 milhão de moradias conectadas, nas quais vivem 4 milhões de pessoas.

O sistema do Integra Tietê tinha no ano de sua criação, em 1992, 70% da população com acesso a água tratada e 24% com coleta de esgoto. Em 2024, os indicadores mostravam 93% com acesso a água e 85% com coleta de esgoto. A previsão de término e universalização é 2029, antes da meta determinada no Marco do Saneamento, de 2033.

"Ainda é muita gente para ser incluída porque, agora, também temos a obrigação de atender a áreas rurais e fazer ligações até então informais", diz Piani.

Nas demais áreas de concessão, que incluem a Baixada Santista, o litoral e as cidades fora do eixo do Rio Tietê, a ideia é atingir mais 4 milhões de pessoas. Dos R$ 6,5 bilhões destinados a essas regiões, R$ 2 bilhões irão ao fornecimento de água e R$ 4,5 bilhões a sistemas de esgoto.