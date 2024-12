Mesmo com intervenção do BC, dólar volta a subir e vai a R$ 6,03

Mesmo com uma nova intervenção do Banco Central no mercado de câmbio, o dólar voltou a subir nesta sexta, 13, diante do real. A moeda americana fechou o último dia da semana cotada a R$ 6,03, o que representou uma alta de 0,40%. Além da valorização do dólar no exterior e do avanço dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA, que geralmente pesam contra as divisas emergentes, o real sofreu novamente com as incertezas em torno da tramitação das medidas de corte de gastos apresentadas pelo governo ao Congresso.

Apenas nos primeiros 15 dias de dezembro, o dólar já acumula valorização de 4,18% ante o real. No ano, o ganho chega a 24,27%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, também não escapou, e voltou a cair - agora, 1,13%, aos 124.612 pontos. No ano, a Bolsa acumula queda de 7,13%.