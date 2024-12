Redução significativa dos juros ainda é necessária na zona do euro, diz Martins Kazaks, do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Letônia, Martins Kazaks defendeu nesta sexta-feira, 13, que uma redução significativa dos juros ainda é necessária na zona do euro para atingir o nível neutro, que não estimula ou restringe a economia. Em comunicado, Kazaks disse que o banco central está "perto de vencer a inflação" e que impulsionar o crescimento também é uma prioridade.

"Na minha opinião, os juros neutros estão mais perto de 2% do que de 3%. Mas quão rápido será a trajetória para este nível dependerá do desempenho econômico", ponderou o dirigente.