Ibovespa opera em leve baixa à espera de notícias no cenário fiscal

O Índice Bovespa opera em ligeira baixa nesta sexta-feira, 13, equilibrado entre altas e quedas das blue chips. Depois de uma semana de intensa volatilidade, o índice registra oscilações próximas da estabilidade na semana e também no mês.

Com a agenda política e econômica mais escassa, o investidor segue mostrando cautela com o quadro fiscal doméstico, com as atenções voltadas ao Congresso, que tem mais uma semana até o recesso, prazo considerado apertado no mercado para aprovar as medidas de ajuste fiscal do governo. Com a queda do minério de ferro, os papéis da Vale recuam, contaminando as ações do setor de siderurgia. E Petrobras sobe, em linha com o petróleo no exterior.