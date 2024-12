Elmano projeta crescimento de 5,5% do PIB cearense ao fim de 2024

Elmano também ressaltou que o Estado fez o segundo maior investimento dos últimos 12 anos em 2024, destacando também as principais obras de infraestrutura previstas para os próximos anos, tais como a construção dos portos secos de Iguatu e Quixeramobim, com previsão de investimentos das ordens de R$ 100 milhões e R$ 500 milhões, respectivamente, além da previsão da construção de um porto seco em Senador Pompeu, com foco na distribuição do polo calçadista cearense.

O governador Elmano de Freitas (PT) projetou, nesta sexta-feira, 13, um crescimento de 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) cearense ao fim de 2024, durante almoço anual com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará(Fiec).

Os portos secos estão relacionados ainda à construção da Ferrovia Transnordestina, que ligará o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) ao município de Eliseu Martins, no Piauí, passando antes pela cidade de Salgueiro, em Pernambuco. A obra prevê a geração de 8 mil empregos e investimentos de R$ 4,4 bilhões.

Elmano citou ainda como destaque para os próximos anos, a duplicação do Eixão das Águas, com recursos de R$ 1,2 bilhão, oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e previsão de beneficiar 4,5 milhões de pessoas.

O governador também anunciou, na área de mobilidade, a duplicação das três principais rodovias federais que passam pelo Ceará, as BRs 116, 222 (trecho entre São Luiz do Curu e Umirim) e 020 (trecho até a localidade de Campos Belos, no município de Caridade). Tanto as rodovias quanto a Transnordestina envolvem investimento da União.

Também serão aportados, segundo o governador, R$ 600 milhões nas obras do Ramal do Salgado, que conectará as cidades de Cachoeira dos Índios, na Paraíba, a Lavras da Mangabeira, no Ceará. O objetivo é acelerar a chegada das águas transpostas do Rio São Francisco ao açude Castanhão, maior reservatório hídrico do Estado.

Voltando a falar sobre o Complexo do Pecém, Elmano citou ainda um aporte de R$ 675 milhões em obras de modernização e ampliação do equipamento. (Com informações dos jornalistas Ana Luiza Serrão e Armando de Oliveira Lima)

