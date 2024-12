Dólar volta a subir mesmo com leilão do BC e juro maior

Nem o choque de juros anunciado na véspera pelo Comitê de Política Monetária (Copom) nem a intervenção do Banco Central no mercado de câmbio foram capazes de conter nesta quinta-feira, 12, a valorização do dólar ante o real, com a moeda americana fechando em R$ 6, uma alta de 0,86%. Segundo analistas, pesaram mais sobre as cotações as incertezas fiscais e as dificuldades do governo em fazer avançar seu pacote de corte de gastos no Congresso.

Além da decisão de subir a Selic, na quarta-feira, 11, o Banco Central anunciou a realização de dois leilões de linha de até US$ 4 bilhões na manhã de ontem. Leilão de linha é o nome dado a uma operação conjugada de venda com compromisso de recompra de moeda estrangeira no mercado interbancário de câmbio. Na prática, o BC injeta dólares no mercado para tentar estabilizar a cotação.