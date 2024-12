Dirigente do BCE vê progresso em reduzir inflação de serviços, mas com preços ainda elevados

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslovênia, Bostjan Vasle observou que houve progresso na redução do núcleo da inflação e dos preços de serviços na zona do euro, mas ponderou que os preços seguem elevados, o que justifica postura cautelosa de decidir juros a cada reunião.

"A inflação da zona do euro está se movendo para nossa meta de 2% e projeções indicam que estabilizará próxima deste nível nos próximos três anos, mas a instância apropriada da política monetária terá um papel fundamental nisso", disse Vasle, em comunicado divulgado hoje pelo BC da Eslovênia.