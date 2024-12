Direção para juros é clara e reduções dependem de resultados da inflação, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf, afirmou, nesta sexta-feira, 13, que, embora a autoridade monetária da zona do euro não tenha se comprometido com um caminho específico para a taxa de juros, a direção da viagem é clara.

"O ritmo exato e o número de reduções adicionais dependem de os resultados da inflação continuarem a se mover em linha com nossas projeções, bem como de desenvolvimentos mais amplos na economia da área do euro", disse o dirigente em blog do Banco Central da Irlanda, que é presidido por Makhlouf.