Cofiex aprova US$ 3,7 bi em investimentos para Estados, municípios e União

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) aprovou na quinta-feira, 12, a preparação de 19 programas e projetos financiados com recursos externos com garantia da União, totalizando cerca e US$ 3,7 bilhões. Do total, 14 projetos são para Estados e municípios - incluindo suas autarquias, fundações e empresas públicas - e cinco, para a União e empresas públicas federais.

No âmbito federal, foram aprovados investimentos no Programa de Modernização da Gestão Fiscal (Profisco), do Ministério da Fazenda, que contribuirá com a implementação da reforma tributária. A Cofiex também autorizou investimentos em projetos da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).