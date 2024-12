Claro tem novo presidente e cria conselho consultivo no Brasil

A Claro - empresa do grupo mexicano América Móvil - promoveu uma troca de cadeiras em parte do seu comando no Brasil e a criação de um conselho consultivo para as atividades no País. O executivo Rodrigo Marques será o novo presidente da Claro, sendo responsável pelas áreas de consumo, pequenas e médias empresas, estratégia e gestão, e engenharia e tecnologia.

Ele está na companhia desde 2004, onde atuou no planejamento financeiro e, em 2015, assumiu a vice-presidência estratégica e gestão operacional dos negócios no Brasil.