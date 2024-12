Vale Ventures anuncia investimento em startup voltada à substituição de gás natural

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O investimento minoritário da Vale Ventures foi realizado em conjunto com outros investidores, como parte de uma rodada em que a ETS arrecadou o total de US$ 19 milhões. Este é o quarto investimento anunciado pela Vale Ventures, que em 2022 comprometeu um capital de US$ 100 milhões a ser investido no desenvolvimento de soluções disruptivas para a cadeia de valor de mineração e metais.