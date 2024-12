Economia da Alemanha está em uma encruzilhada e cenário base é de crescimento lento, diz Ifo

O instituto Ifo estima que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deve cair 0,1% em 2024, na comparação com o ano anterior, conforme as indústrias locais sofrem com a "perda notável" de competitividade, taxas de juros elevadas, demanda fraca por bens e ambiente global incerto.

Para o Ifo, a resposta das indústrias alemãs a este cenário definirá o rumo do crescimento econômico do país nos dois próximos anos.

O cenário base do instituto traz uma perspectiva sombria para a Alemanha, de desindustrialização da economia local e queda permanente da participação do setor de manufatura no valor total do PIB. Neste caso, o crescimento econômico continuaria lento - com avanço do PIB de apenas 0,4% em 2025 e 0,8% em 2026 - e a taxa de desemprego teria um salto, conforme empresas realoquem sua produção industrial e investimentos no exterior, tornando necessária uma absorção dos trabalhadores e produtividade do setor industrial pelo de serviços.

Já o cenário alternativo e mais otimista envolveria reformas estruturais que ampliem o apoio do governo alemão à indústria local - por exemplo, com menor taxas de impostos, expansão de infraestruturas digitais, de energia e transporte, além de aumento na participação laboral.