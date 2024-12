Crescimento da zona do euro está perdendo força, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que o crescimento da zona do euro está perdendo força e que a recuperação da economia da zona do euro está mais lenta do que o esperado, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 12, após o anúncio da decisão de corte de juros em 25 pontos-base (pb) pelo BC europeu. De acordo com a dirigente, os riscos à estabilidade financeira continuam elevados e ao crescimento estão inclinados para baixo.

Lagarde disse que a inflação doméstica está alta e que o cenário é reflexo da pressão salarial e de serviços. "Esperamos que a inflação flutue perto do nível atual no curto prazo", explicou ao citar que, dentre os riscos para a inflação, está a baixa confiança, as tensões geopolíticas e o baixo investimento.