Autoridades chinesas reconhecem 'dificuldades', mas reiteram plano para impulsionar economia

As principais autoridades da China reunidas em um importante encontro anual, nesta quinta-feira, admitiram que a segunda maior economia do planeta enfrenta "desafios e dificuldades", mas reiteram a intenção de atuar para impulsionar a atividade no ano que vem.

Durante a Conferência Central de Trabalho Econômico, os líderes reconheceram o quadro de demanda doméstica insuficiente, problemas na produção em alguns setores e pressão sobre o emprego, segundo comunicado. Mesmo assim, asseguraram que as fundações econômicas são estáveis e que o país está perto de atingir as metas para o ano.