XP eleva projeção de Selic terminal de 14,25% para 15%

A XP Investimentos elevou de 14,25% para 15% sua projeção de Selic terminal ao final do atual ciclo de aperto monetário. No comunicado da decisão de dezembro do Copom, de elevar o juro básico em 1,0 ponto porcentual, divulgado nesta quarta-feira, 11, o colegiado se comprometeu com mais duas altas de mesma magnitude, caso o cenário transcorra como o esperado.

Assim, a Selic deverá atingir 14,25% em março. A XP espera que haja ainda uma alta adicional de 0,75 ponto em maio, quando a Selic finalmente atingiria o pico prospectado de 15%. "Se necessário, o Copom pode optar por uma elevação adicional em junho para concluir o ciclo", acrescenta o time de macroeconomia da corretora em nota.