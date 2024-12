Tributária/aviação regional: Braga vai aumentar limite para 186 passageiros em único caso

Braga se referiu a um trecho do relatório que define que aeronaves de até 150 passageiros, com três frequências semanais em serviços regionais, têm direito a redução de alíquotas.

O relator da reforma tributária, Eduardo Braga (MDB-AM), declarou que, no dispositivo sobre aviação regional, vai aumentar o limite de 150 para 186 passageiros em um único caso. A declaração ocorreu durante sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em apreciação do seu parecer, nesta quarta-feira, 11.

A regra consta no Artigo 283, que diz que fica sujeito a regime específico "o transporte aéreo regional a aviação doméstica com voos com origem ou destino na Amazônia Legal ou em capitais regionais, centros sub-regionais, centros de zona ou centros locais, assim definidos pelo IBGE, em rotas de voos regulares operados por aeronaves certificadas de até 150 assentos com o mínimo de 3 (três) frequências semanais". Na ocasião, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP) havia questionado o limite imposto. O relator disse que o trecho sofrerá mudanças, mas fez ponderações.