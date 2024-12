TCU vai continuar rigoroso na avaliação das contas públicas, diz novo presidente

O novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, declarou nesta quarta-feira, 11, que a Corte continuará "rigorosa" na avaliação das contas públicas, com apoio às "reformas estruturais". Ele foi empossado como presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) para o ano de 2025. No seu discurso, ele reforçou que a Corte vai acompanhar pari passu o problema das obras inacabadas e disse que o órgão de controle tem como meta "ensinar a não errar". Em outra frente, ele comentou que a plataforma denominada "Climate Scanner" terá novos resultados no ano que vem.

Até hoje, 145 países já se incorporaram a esse sistema que visa integrar os resultados monitorados pelos órgãos de controle, em uma espécie de auditoria global sobre o clima mundial. "Em novembro do ano que vem, teremos os dados de todos os países para apresentar na COP30, a ser realizada em Belém do Pará. Todo esse compilamento vai estar pronto no próximo ano", declarou Vital do Rêgo.