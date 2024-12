Relator altera na tributária inclusão da transmissão de energia no recolhimento de IBS e CBS

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), incluiu no texto a previsão de recolhimento do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) incidentes sobre os serviços de transmissão de energia elétrica exclusivamente pela transmissora de energia elétrica, na prestação de serviço de transmissão de energia elétrica a consumidor conectado diretamente à rede básica de transmissão. Segundo o senador, com isso, insere-se o serviço de transmissão de energia elétrica na sistemática de recolhimento de IBS e de CBS somente nas operações para efetivo consumo de energia elétrica ou para contribuinte não sujeito ao regime regular do IBS e da CBS.

A alteração se deu no Artigo 28, que trata do recolhimento de IBS e CBS relativo à geração, comercialização, distribuição e transmissão nas operações com energia elétrica ou com direitos a ela relacionados.