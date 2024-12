Petróleo fecha em alta pela 3ª sessão seguida com potencial sanção às exportações da Rússia

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 11, pela terceira sessão consecutiva, após a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmar que a Rússia pode ser alvo de mais sanções pelos EUA. O petróleo ainda era sustentado pelas tensões geopolíticas globais, colocando em segundo plano a revisão de crescimento da demanda global pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 2,47% (US$ 1,70), a US$ 70,29 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,84% (US$ 1,33), a US$ 73,52 o barril.