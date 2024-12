Lufthansa anuncia retomada da rota SP-Munique para reforçar investimentos no Brasil

A Lufthansa retomou nesta semana a rota São Paulo-Munique, reforçando os investimentos da companhia alemã no Brasil. Com o retorno do trecho, as companhias aéreas do Lufthansa Group passam a operar 22 voos semanais partindo das suas duas bases no País: São Paulo e Rio de Janeiro.

A retomada da rota foi antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no início deste ano. Na ocasião, o vice-presidente sênior de Mercados Globais da companhia, Frank Naeve, afirmou que objetivo é aproveitar a alta demanda do mercado brasileiro para recuperar a capacidade perdida durante a pandemia. O trecho foi extinto no início crise sanitária, em março de 2020.