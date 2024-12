Líder do governo diz que paridade do saneamento à saúde impactaria 0,38 pp na alíquota geral

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), criticou sugestões de emendas de alguns senadores para equiparar o saneamento básico à saúde na reforma tributária e disse que as propostas podem impactar 0,38 ponto porcentual na alíquota geral.

As declarações ocorreram durante apreciação do relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira, 11. Na ocasião, Wagner parabenizou Braga por não ter acatado essas emendas e defendeu que a questão seja tratada por meio do sistema de cashback.