CVM prevê 11 temas para consulta pública em 2025, passando por 'suitability' e influenciadores

A Agenda Regulatória da Comissão de Assuntos Mobiliários (CVM) prevê onze temas para consultas públicas ao longo de 2025, a começar por "suitability", que passa pela ampliação dos produtos de varejo, com flexibilização de requisitos e mais oportunidades no mercado de securitização, private equity e investimentos no exterior; revisão do investidor qualificado (limite e forma de aferição) e o resultado do estudo de avaliação de resultado regulatório a este respeito.

Outros tópicos na lista da CVM são, novamente, os influenciadores digitais e a regra de analistas, o crowdfunding e ações em tesouraria, entre outros.