Crescimento global deve desacelerar de 2,9% em 2024 para 2,7% em 2025, diz IIF

O crescimento global deve desacelerar de 2,9% em 2024 para 2,7% em 2025, afirma o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), em relatório publicado nesta quarta-feira, 11. Para mercados emergentes, a expectativa também é de desaceleração, de 4,0% neste ano para 3,8% no próximo ano.

A instituição ainda menciona que o fluxo de capital a emergentes deve cair de US$ 994 bilhões em 2024 para US$ 716 bilhões em 2025, impulsionado por fluxos mais fracos para a China. Na mesma direção, o fluxo de capital para emergentes excluindo a China também deve apresentar recuo, de US$ 824 bilhões para US$ 781 bilhões no mesmo período.