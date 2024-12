CNM diz que alterações de Braga na tributária são 'retrocesso' e incentivam guerra fiscal

A entidade critica uma mudança em um artigo que define o que é considerado "local de operação". Em um dos incisos, a Câmara havia definido "demais serviços e demais bens móveis imateriais, inclusive direitos, o local do domicílio principal do destinatário".

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) publicou uma nota em que classifica como "retrocesso" determinadas modificações feitas na regulamentação da reforma tributária pelo relator da matéria no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM). Para a entidade, parte das alterações prejudica a arrecadação dos municípios.

Já no parecer de Braga, o dispositivo diz: "Demais serviços e demais bens móveis imateriais, inclusive direitos, o local do domicílio principal do: a) adquirente, nas operações onerosas; b) destinatário, nas operações não onerosas."