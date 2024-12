Bolsas de NY fecham sem coesão com Nasdaq em recorde e Dow sufocado por Unitedhealth

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 11, após a inflação nos EUA permanecer acima da meta, mas não mais do que o esperado, o que manteve viva a aposta em um corte nas taxas de juros na próxima semana. O Nasdaq avançou para novo recorde de fechamento, acima da marca inédita dos 20.000 pontos diante dos ganhos das empresas de semicondutores. O Dow Jones cedeu, sufocado pela queda das ações da UnitedHealth em meio à onda de simpatia ao suspeito de matar o CEO da UnitedHealthcare.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As ações da Broadcom dispararam 6,63% e responderam pela maior alta porcentual do Nasdaq, após uma reportagem da The Information citar que a Apple está trabalhando com a fabricante de chips em seu próprio chip de servidor de inteligência artificial. O movimento precedeu ainda o balanço da Broadcom, previsto para após o fechamento do mercado nesta quarta-feira.