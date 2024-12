BNDES aprova R$ 200 milhões em financiamento a Libbs Farmacêutica

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Com o apoio do BNDES, a indústria nacional está desenvolvendo novos medicamentos, associações farmacêuticas e vacinas, montando centros de pesquisa e desenvolvimento e adquirindo máquinas e equipamentos. De janeiro de 2023 até novembro de 2024, as aprovações de crédito do banco para o complexo industrial da saúde somaram R$ 5,7 bilhões, valor recorde da série histórica iniciada em 1995", revelou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.