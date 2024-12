BC: Copom antevê, em se confirmando cenário esperado, mais dois ajustes de 1 p.p.

Após elevar a taxa Selic em 1 ponto porcentual, de 11,25% para 12,25% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) indicou fazer mais dois reajustes de mesma magnitude em seus próximos encontros, caso o cenário esperado pelo colegiado se confirme. As reuniões, que serão realizadas em 2025, já terão Gabriel Galípolo na presidência da autoridade monetária e o novo corpo de diretores, com maioria indicada pelo atual governo.

"Diante de um cenário mais adverso para a convergência da inflação, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, ajustes de mesma magnitude nas próximas duas reuniões. A magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos", diz o comunicado.