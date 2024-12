Átila Lira (PP-PI) vai relatar PLP dos gastos que prevê gatilhos para arcabouço e emendas

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), designou nesta terça-feira, 10, um dos relatores dos projetos do pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo. O deputado Átila Lira (PP-PI) vai relatar o projeto de lei complementar (PLP) que estabelece gatilhos para o arcabouço fiscal e prevê o bloqueio de emendas. O nome já foi divulgado no sistema da Casa.

Já o líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões (AL), deve relatar o projeto de lei (PL) que limita o crescimento real do salário mínimo a 2,5% ao ano, apurou o Estadão/Broadcast. O nome, no entanto, ainda não consta no sistema.