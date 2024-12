Real se recupera de olho em política e pacote fiscal

Após o dólar fechar dois pregões seguidos no pico nominal histórico, operadores afirmam que havia espaço para um recuo da taxa de câmbio em caso de sinais mais positivos no campo fiscal. Parte expressiva da apreciação do real hoje foi atribuída a ajustes de prêmios de risco diante da possibilidade de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não concorra à reeleição em 2026. A ausência de Lula aumentaria as chances de vitória de um nome à direita do espectro político na corrida ao Palácio do Planalto, em tese mais afinado com a agenda de redução de gastos públicos.

O dólar à vista encerrou a sessão desta terça-feira, 10, em queda moderada no mercado local, mas ainda acima da linha de R$ 6,00, na contramão do sinal predominante de alta da moeda americana no exterior. Entre as poucas divisas emergentes e de exportadores de commodities que se valorizaram hoje, destaque para o real e seu principal par, o peso mexicano.

Para o trader de renda fixa e moedas da Connex Capital, Gean Lima, a possível retirada de Lula da eleição de 2026 teve, de fato, reflexo na formação da taxa de câmbio hoje. "Em um cenário sem Lula, o PT ficaria enfraquecido. O principal nome seria Haddad, que é moderado, mas também está mais fraco com essa desconfiança no fiscal", afirma Lima, em referência ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Outro ponto citado como possível gatilho para a recuperação do real foi a sinalização, ontem à noite, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de que pode destravar a tramitação do pacote de ajuste fiscal. Ele se reuniu com líderes da Casa após conversa com Lula e disse esperar a confirmação de que o Executivo resolverá, de fato, a insatisfação do Parlamento em relação à execução das emendas parlamentares.

Com esse conjunto de informações, o dólar iniciou a sessão em forte baixa, com mínima a R$ 6,0185 nos primeiros minutos de negócios. A divisa reduziu gradualmente as perdas ainda pela manhã, movimento que se estendeu ao longo da tarde. No fim do dia, era negociada a R$ 6,0480, em queda de 0,57%, depois de ter fechado os dois pregões anteriores no pico nominal histórico.