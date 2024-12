Moedas Globais: dólar avança ante maioria das moedas com expectativa por CPI americano

O dólar voltou a avançar nesta terça-feira, 10, ante a maioria das moedas, repetindo desempenho da sessão anterior, com investidores aguardando a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos diante do potencial impacto para a postura do Federal Reserve (Fed). No caso do iene, a moeda voltou a cair com a menor expectativa de que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) elevará juros em sua próxima reunião. Já o euro recuou observando ainda a crise política na França, com um corte de taxas pelo Banco Central Europeu (BCE) sendo amplamente esperado nesta semana.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 0,24%, a 106,399 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar avançava a 151,92 ienes, a libra tinha alta a US$ 1,2776 e o euro recuava a US$ 1,0527.