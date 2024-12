Inflação de serviços sai de 0,35% em outubro para alta de 0,83% em novembro no IPCA

"Os serviços foram influenciados por passagens aéreas e também pela alta na alimentação fora do domicílio. Teve aumento também de pacote turístico, alta de preços na hospedagem", apontou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

E completou: "O mês de novembro é um mês com muitos feriados, e é um mês que já está próximo do final de ano. Inclusive algumas áreas tiveram feriados prolongados. No caso do Rio de Janeiro, teve o G20 que gerou um feriado mais prolongado. Isso pode ter contribuído para esse aumento nas passagens aéreas e também nos serviços turísticos."