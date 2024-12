Ibovespa avança nos 128 mil pontos com discussões em torno de reeleição de Lula

O Índice Bovespa opera com valorização entre moderada e firme no fim da manhã desta terça-feira, 10, acima dos 128 mil pontos, apesar do desempenho fraco dos índices futuros de Nova York e da queda dos papéis da Vale. Os ganhos desta terça dão continuidade aos de ontem, quando o índice subiu 1% e são justificados em parte pela expectativa de avanço da pauta fiscal no Congresso, com as negociações para o destravamento da pauta de votações.

Profissionais do mercado ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) também afirmam que a cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é fator que influencia a melhora de ânimo observada nos mercados domésticos em geral.