Grupo Habitação cai 1,53% em novembro ante alta de 1,49% em outubro no IPCA

As famílias brasileiras gastaram 1,53% a menos com Habitação em novembro, uma contribuição de -0,24 ponto porcentual para a taxa de 0,39% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda de 1,53% do grupo Habitação em novembro mostrou uma mudança importante ante a alta de 1,49% observada em outubro, quando o conjunto de preços gerou contribuição de 0,23 ponto porcentual no IPCA.

A energia elétrica residencial passou de uma elevação de 4,74% em outubro para uma queda de 6,27% em novembro, item de maior alívio sobre o IPCA do mês, de -0,27 ponto porcentual.