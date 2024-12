EUA anunciam investimentos de mais de US$ 6,1 bi para fábricas de chips da Micron

O governo dos Estados Unidos anunciou mais de US$ 6,1 bilhões em investimentos para construção de fábricas da Micron Technology nos Estados de Nova York e Idaho. O Departamento do Comércio norte-americano também investirá US$ 275 milhões adicionais para expandir a fábrica da empresa em Virgínia, uma unidade de "tecnologia crítica" para a indústria de defesa, setor automotivo e segurança nacional, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 10.

A Casa Branca informou que os valores farão parte de um investimento total da Micron de US$ 125 bilhões nas próximas décadas para construção de diversas fábricas de chips de memórias, criando pelo menos 20 mil empregos até 2030.