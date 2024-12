DoE corta projeções de preços médios do Brent e do WTI em 2025, citando aumento na oferta

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos reduziu a previsão do preço médio do barril de petróleo Brent no primeiro trimestre de 2025 para US$ 74 o barril, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (STEO, em inglês), divulgado nesta terça-feira, 10. Para o ano completo, o departamento americano vê estabilização dos preços próxima deste nível, com o Brent encerrando o próximo ano cotado a US$ 73,58 o barril.

Os valores representam revisão significativa em comparação a novembro, quando o DoE projetava os preços do Brent em US$ 78 o barril no primeiro trimestre de 2025 e US$ 76,06 o barril no ano completo.