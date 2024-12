Coreia do Sul anuncia pacote de liquidez e injetará mais 100 bi de wons no mercado acionário

O governo da Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira, 9, um pacote de medidas para apoiar a liquidez dos mercados, em meio à crise política instaurada pela decisão do presidente do país, Yoon Suk Yeol, de decretar temporariamente a lei marcial na semana passada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relação ao mercado de títulos públicos, o Banco da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) está de prontidão para implementar compras de papéis, se necessário. A autoridade monetária também pode intervir no câmbio e deve anunciar medidas até o final de dezembro, após consultas com as agências relevantes.