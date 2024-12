Confiança das pequenas empresas dos EUA tem salto com eleição de Trump, mostra NFIB

A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos motivou um salto na confiança das pequenas empresas do país, que esperam uma política econômica mais favorável sob a nova administração. A Federação Nacional de Empresas Independentes (NFIB, na sigla em inglês) informou, nesta terça-feira, que seu índice de otimismo das pequenas empresas saltou para 101,7 em novembro, oito pontos acima do registrado em outubro.

"Os resultados das eleições sinalizam uma grande mudança na política econômica, levando a um aumento do otimismo entre os proprietários de pequenas empresas", afirmou o economista-chefe do NFIB, Bill Dunkelberg, em nota. "A 'Main Street' também ficou mais certa sobre as condições futuras dos negócios após as eleições, quebrando uma sequência de quase três anos de incerteza recorde", disse o economista.