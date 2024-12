CNI: Maior aperto monetário será um erro, pois pacote impõe freio adicional em impulso fiscal

A um dia de o Comitê de Política Monetária (Copom) decidir sobre o patamar da taxa de juros, hoje em 11,25% ao ano, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou que uma eventual elevação - que é a aposta do mercado - demonstraria que o Banco Central "ignora" elementos importantes dos cenários econômicos nacional e internacional. Em nota divulgada hoje, a entidade classificou a política monetária ainda mais contracionista como um erro, tendo em vista a redução "significativa" do impulso fiscal sobre a atividade econômica, considerando também o pacote apresentado pelo governo ao Congresso.

A posição da Indústria contrasta com a avaliação do setor financeiro. Como mostrou o Projeções Broadcast mais cedo, a maioria do mercado espera intensificação no ritmo de aperto monetário com uma alta de 0,75 ponto porcentual na Selic, para 12%. Este é o cenário base de 26 das 39 instituições consultadas em pesquisa relâmpago, feita entre ontem e hoje. Onze casas preveem alta ainda maior, de 1 ponto, em seus cenários-base, possibilidade que ganhou força nos últimos dias, à luz de nova desancoragem das expectativas de inflação do último boletim Focus e persistência do câmbio ao redor de R$ 6.

Enquanto o mercado mantém uma postura mais cética sobre os resultados do pacote fiscal apresentado ao Congresso pelo governo, a CNI afirmou hoje que as medidas irão melhorar a sintonia entre as políticas fiscal e monetária e contribuir para a sustentabilidade do novo arcabouço fiscal.

"Também é positivo o fato de o pacote conter medidas que são de caráter estrutural, como a revisão da regra de reajuste do salário-mínimo, da regra que determina o valor do abono salarial e da regra que define a contabilização da renda para fins de recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC)", disse a entidade.

Sobre a inflação, a CNI avaliou que as propostas vão impor freio adicional no impulso fiscal sobre a economia, pontuando ainda a previsão de que as despesas federais devem registrar queda de 1,8% na comparação do segundo semestre de 2024 em relação ao segundo semestre de 2023 (desconsiderando o pagamento adicional de precatórios em 2023).