China: Xi Jinping reforça abertura a diálogo com EUA e diz que ninguém vence guerra comercial

O presidente da China, Xi Jinping, reforçou a disposição em manter o diálogo aberto com os Estados Unidos e alertou que "não há vencedores" em guerras comerciais. Os comentários foram feitos durante encontro com chefes de bancos multilaterais em Pequim, segundo relato da agência de notícias oficial Xinhua .

O líder chinês não citou nomes, mas as declarações acontecem em um contexto de ameaças do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas a produtos da China. Ainda na gestão de Joe Biden na Casa Branca, Washington também tem decretado restrições à tecnologia do rival geopolítico, que responde com medidas recíprocas.