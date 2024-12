CAE aprova indicações de Nilton David, Izabela Correa e Gilneu Vivan para diretorias do BC

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 10, as indicações dos três nomeados para as novas diretorias do Banco Central após quase 2h30 de sabatina. Foram confirmadas as nomeações de Nilton David para a Diretoria de Política Monetária; de Izabela Correa para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta; e de Gilneu Vivan para a Diretoria de Regulação.

O colegiado também aprovou um requerimento de urgência para a análise das nomeações no plenário do Senado, que confirmará os novos diretores.