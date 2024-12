Bolsas da Europa corrigem ímpeto recente e caem, em 'modo espera' por CPI nos EUA e BCE

São Paulo, 10/12/2024 - As bolsas da Europa operam em baixa nesta manhã, à medida que o entusiasmo com sinais de apoio econômico na China perde fôlego e abre espaço para o "modo espera" pela divulgação da leitura de novembro da inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos amanhã e pela decisão do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

Segundo a corretora IG, a expectativa é de que a autoridade monetária adote uma linguagem mais "dovish", ou seja, enviesada ao relaxamento das condições. "O atual objetivo de 'manter as taxas suficientemente restritivas durante o tempo que for necessário' poderá ser substituído pela intenção de 'remover gradualmente as restrições', abrindo caminho para mais cortes no próximo ano", avalia.

Em Frankfurt, o índice DAX caía 0,07%, horas depois da divulgação da leitura final do CPI alemão, que confirmou aceleração a 2,2% na taxa anual de novembro. O indicador inspirou reação limitada nos mercados, que ainda esperam um corte de 25 pontos-base nos juros do BCE esta semana.

Neste ambiente, o índice FTSE 100, de Londres, recuava 0,53%. O papel da Ashtead despencava 10,62%, após a empresa de aluguel de equipamentos de construção propor transferência da listagem primária da capital britânica para Nova York.

Em Frankfurt, Allianz cedia 0,47%, após a seguradora projetar crescimento na faixa entre 7% e 9% do lucro por ação (EPS) no período de 2024 a 2027. Já TeamViewer despencava 10,37%, depois que a desenvolvedora de software anunciou acordo que prevê a compra da 1E por US$ 720 milhões.

Entre as demais praças, a Bolsa de Milão recuava 0,31%, a de Lisboa perdia 0,44% e a de Paris cedia 0,63%. Segue, aliás, a expectativa pela indicação do novo primeiro-ministro da França, após o colapso do governo de Michel Barnier na semana passada. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0532 e a libra cedia a US$ 1,2748.