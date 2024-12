BIS alerta para impacto de dúvidas sobre sustentabilidade fiscal após pacote de Lula no Brasil

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) fez um alerta quanto a implicações de dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal em mercados emergentes, após medidas de corte de gastos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terem sido amplamente questionadas. A recomendação da entidade, que é considerada o "banco central dos bancos centrais" e está sediada em Basileia, na Suíça, é "manter a casa em ordem". "O Brasil é mais um exemplo dos problemas que temos destacado em mercados emergentes, com um histórico de inflação mais alta, mas isso se aplica a todas essas economias: manter a posição fiscal em ordem, a casa em ordem, é importante", disse o diretor do Departamento Econômico e Monetário do BIS, Claudio Borio, em coletiva de imprensa, ao comentar o relatório trimestral da entidade, publicado nesta terça-feira, 10.

De acordo com ele, as implicações de dúvidas quanto à sustentabilidade fiscal têm um impacto maior e tendem a se materializar em ritmo mais rápido nas economias emergentes do que em outros países. "É exatamente por isso que é muito importante tentar consolidar a posição fiscal e garantir que não haja dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal", reforçou Borio.

Em seu relatório trimestral, o BIS destaca o efeito de incertezas políticas e fiscais pesaram em moedas emergentes no último trimestre. No Brasil, as esperadas medidas de corte de gastos foram mal recebidas pelo mercado, o que levou o real a desvalorizar frente ao dólar e pressionou os juros futuros para cima, segundo a entidade. "O real brasileiro se desvalorizou em dezembro, pois as medidas altamente antecipadas para conter os gastos públicos foram questionadas", diz o BIS, em seu relatório trimestral, publicado nesta terça. Por sua vez, os mercados de juros futuros no Brasil refletiram principalmente a "forte atividade econômica doméstica" e o "aperto monetário em meio às crescentes pressões inflacionárias", avalia. "Os mercados emergentes enfrentaram ventos contrários e as condições financeiras se apertaram", alerta o BIS, no documento. De acordo com a entidade, com algumas poucas exceções, a maioria dos mercados de ações da região registraram perdas recentes, enquanto as moedas se depreciaram e os rendimentos dos títulos públicos aumentaram. "Algumas moedas de emergentes também se depreciaram devido a incertezas políticas e fiscais domésticas", acrescenta.