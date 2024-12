No ano teste da tributária, 2026, imposto será destacado, mas não cobrado, diz Braga

Relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) explicou no período da tarde desta segunda-feira, 9, que seu parecer estabeleceu que, em 2026, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) serão implementados sem a necessidade de recolhimento do tributo, mas apenas com o cumprimento de obrigações acessórias. É uma espécie de alíquota "teste" para o ano, uma vez que é preciso experimentar o funcionamento do split payment . "É uma brutal inovação tecnológica", classificou Braga sobre o instrumento.

"Nós achamos prudencial que em 2026 o ano teste seja com obrigações acessórias, o imposto será destacado mas não será cobrado. Será assim porque vamos implementar o sistema, vai poder ser avaliado quanto ele está tendo de impacto tributário, por isso tem a alíquota teste", disse o senador em coletiva à imprensa sobre o parecer apresentado mais cedo. "Por exemplo, na nota fiscal está R$ 1000 de CBS, só que isso não vai gerar débito fiscal, isso é uma obrigação acessória, o contribuinte não precisa emitir Darf e pagar sobre isso", explicou Braga, reforçando que o objetivo é testar o funcionamento do split payment .

"O sistema de nota fiscal eletrônica ganhará um campo para cada um desses novos impostos, lá estará dito o tamanho do imposto, mas isso não será divida fiscal, é só a título de teste. O Split precisa provar que vai funcionar, para isso preferimos fazer com obrigações acessórias do que com dívida fiscal, porque pode ser que não esteja em nível operacional tão bom", alegou Braga, que com isso quer espantar inseguranças operacionais com a alíquota teste.

Telecom

O relator afirmou ainda que os serviços de telecomunicações foram incluídos no cashback. O texto menciona os serviços referentes à internet e à telefonia e diz que são "de suma importância". "Outra questão com relação ao cashback é a questão de telecom. Telecom foi incluído, com a anuência do Ministério da Fazenda, ao cashback", afirmou.