Moedas globais: dólar avança ante iene e euro de olho em BCs, e China dá forças à emergentes

O dólar operou hoje com avanço ante o iene e o euro, em um cenário de volatilidade da moeda japonesa que leva em conta a possibilidade do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) voltar elevar sua taxa de juros. A semana conta com decisões de política monetária relevantes, com destaque para o Banco Central Europeu (BCE). Entre emergentes, houve impulso do anúncio dos estímulos pela China, o que fortaleceu commodities e ampliou a busca por risco.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 0,08%, a 106,145 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar avançava a 151,20 ienes, a libra tinha alta a US$ 1,2745 e o euro recuava a US$ 1,0549.