Mercado passa a esperar alta da Selic a 13,75% ou 14% no fim do ciclo, em meados de 2025

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasam o relatório Focus do Banco Central, mostram que o mercado financeiro passou a esperar que a taxa Selic suba até 13,75% no fim do ciclo de aperto, em maio do ano que vem. Com isso, o juro básico voltaria ao pico recente, atingido em agosto de 2022 e mantido até o início dos cortes, em agosto de 2023. A trajetória embutida no sistema sugere duas altas de 0,75 ponto porcentual na Selic, nesta quarta-feira, 11, e em janeiro. Em seguida, haveria mais dois aumentos de 0,5 ponto porcentual, em março e maio, quando a taxa atingiria 13,75%. Ela ficaria neste nível até setembro, quando cairia a 13,50%.

Levando em conta apenas as projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a trajetória da Selic seria ainda mais íngreme. O juro subiria a 14,0% no fim do ciclo de altas, em junho, e permaneceria neste nível até novembro. As medianas sugerem, nesse caso, que a taxa estaria em 13,75% no fim de 2025.

Os dados de cinco dias úteis são mais sensíveis a novidades. Como a última sexta-feira, 6, foi uma data crítica do Focus, mais de 100 instituições atualizaram projeções para cada reunião do Copom até o fim de 2025. A métrica tradicional, que considera as projeções dos últimos 30 dias, teve aproximadamente 140 respostas para cada reunião. Inflação O Sistema Expectativas de Mercado também continuou mostrando uma tendência de aumento das projeções de inflação. A mediana para o IPCA acumulado em quatro trimestres até o segundo trimestre de 2026, horizonte relevante da política monetária, subiu de 4,02% para 4,16%, tomando como base as projeções isoladas para o IPCA trimestral.