Ibovespa sobe 1% com influência das commodities após China acenar com novos estímulos

O Índice Bovespa opera em alta firme na manhã desta segunda-feira, 9, e sobe em torno de 1%, recuperando o patamar dos 127 mil pontos. Os ganhos são praticamente generalizados no mercado brasileiro de ações, mas o destaque fica com os papéis de empresas do setor de commodities, que acompanham os preços das matérias-primas no exterior, depois que a China acenou com novos estímulos à economia local. A ação da Vale, que responde pelo maior peso individual na composição da carteira do Ibovespa, sobe mais de 3%. As da Petrobras avançam mais de 1%.

Apesar do tom positivo, o investidor mantém a atenção no quadro fiscal, à espera do avanço do pacote fiscal no Congresso. O relatório Focus de hoje, com piora nas estimativas de inflação e juros, também fica no radar, mas não impede a recuperação dos preços das ações.