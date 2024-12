Haddad diz esperar apoio do PT e fala em credibilidade para ativos voltarem a 'patamar normal'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 9, que a cada momento que as medidas do pacote fiscal são esclarecidas há uma maior compreensão de que as propostas são "razoáveis". Ele deu a declaração ao ser questionado sobre o risco de o próprio Partido dos Trabalhadores (PT) desidratar o pacote enviado pelo governo. "A cada momento que se esclarece os números e o porquê das medidas, se compreende que nós estamos falando de coisas razoáveis. Colocar ordem em cadastro, adequar o perfil do beneficiário à intenção do legislador, isso são coisas muito razoáveis", disse Haddad a jornalistas.

O ministro pediu compreensão de que fortalecimento das regras aprovadas pelo próprio Congresso é necessário para passar ao País, investidores e trabalhadores a "credibilidade" que fará com o que o preço dos ativos volte a um patamar normal. Disse ainda que espera "especialmente" o apoio do PT para caminhar com as medidas apresentadas. "É claro que sim, especialmente", respondeu.