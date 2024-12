Fundos têm resgate líquido de R$ 26,6 bilhões em novembro, mostra Anbima

A indústria foi mais uma vez penalizada pela classe de multimercados, que recuou R$ 24,3 bilhões no último mês, totalizando um saldo negativo entre captações e resgates em R$ 324,2 bilhões no ano.

Na renda fixa, a saída líquida mensal foi de R$ 4,7 bilhões, reduzindo a captação líquida no para R$ 344 bilhões. Nos fundos de ações, houve resgate líquido de R$ 3,8 bilhões em novembro, com perda de R$ 9,5 bilhões no ano.

"A taxa de juros elevada e as incertezas no quadro fiscal devem continuar estimulando os investidores a buscarem opções de investimento conservadoras, atraindo mais recursos para a renda fixa", avalia Rudge, em nota.

Na classe de renda fixa, a maior captação em novembro foi do tipo Duração Baixa Soberano, com R$ 18 bilhões, acumulando um resultado positivo de R$ 44,3 bilhões em 2024. Por outro lado, as maiores perdas ocorreram nos tipos Duração Livre Grau de Investimento e Duração Baixa Grau de Investimento, este o de maior PL da classe, que registraram perdas de R$ 10,3 bilhões e R$ 8,5 bilhões, respectivamente.

Entre os multimercados, o maior recuo foi do tipo Livre, o segundo maior PL da classe, com saída de R$ 11,8 bilhões no mês e de R$ 79,7 bilhões no ano. Ele é seguido do tipo Investimento no Exterior, de maior PL, com uma perda de R$ 6,8 bilhões, acumulando uma saída de R$ 185,6 bilhões no ano. O Multimercado Macro registrou perdas de R$ 5,2 bilhões e R$ 47,1 bilhões, em novembro e no ano, respectivamente.

Na classe de ações, o tipo Ações Livre, de maior PL, apresentou perda líquida de R$ 3,3 bilhões no mês e uma saída líquida de R$ 12,7 bilhões no ano. Apenas dois tipos dessa classe apresentaram captações positivas no mês: Ações Investimento no Exterior (R$ 473,7 milhões) e o Fechados de Ações (R$ 10,1 milhões).

Uma das categorias de fundos que vem se recuperando aos poucos, destaca a Anbima, é a de fundos cambiais. Embora em 2024 a captação desses produtos esteja negativa em R$ 52,7 milhões, em novembro eles obtiveram entradas líquidas de R$ 421,4 milhões, o melhor desempenho mensal da categoria no ano.